Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Rund 500 Gäste kamen zur Schieferlay oberhalb von Bad Neuenahr: Besucher trotzen am Osterfeuer dem Regen

Von Lara Becker

i Besucher trotzen am Osterfeuer dem Regen Foto: Lara Becker

Mit dem Osterfeuer in den Weinbergen über Bad Neuenahr sollte der Winter am Sonntag endgültig vertrieben werden. Allerdings wehrte sich die kalte Jahreszeit zunächst heftig mit Regenschauern und Gewittern. Dennoch feierten am Ende rund 500 Gäste den Übergang zum Frühling und den Beginn der Feiern unter freiem Himmel.