Ruf Bad Neuenahrs als Gesundheitsstandort festigen: Staatssekretärin Nicole Steingaß besucht Fachkliniken

Von Jochen Tarrach

i Ulrich Bauer erklärte Staatssekretärin Nicole Steingaß eines der neu beschafften Untersuchungsgeräte. Foto: Jochen Tarrach

Gleich vier in Bad Neuenahr beheimatete Kliniken hat Staatssekretärin Nicole Steingaß aus dem Mainzer Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit am Donnerstag besucht, um sich über den Stand des Wiederaufbaus in den Einrichtungen zu informieren. Das betraf die Kliniken Bad Neuenahr in der Landgrafenstraße, das Gefäß-Zentrum Dr. Bauer sowie die DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Lindenstraße und die Knappschaftsklinik Bad Neuenahr in der Georg-Kreuzberg-Straße.