„Es tut gut, hier zu sein.“ Rüdiger Spahn nimmt einen tiefen Zug an seiner Zigarette und begutachtet palettenweise Ware, die am Ahrbrücker Baustoffzelt angeliefert wurde. „Hallo Rüdiger“ schallt es in regelmäßigen Abständen von vorbeilaufenden Passanten, kaum einer, der nicht winkt oder grüßt.