Rückenwind für Schüler und Lehrer

An Appellen und Unterstützern zur Rettung der mehr als 170 Jahre alten Schule auf der Rheininsel Nonnenwerth mangelt es nicht. So hat die Unterschriftenaktion „Rettet Nonnenwerth“ auf der Internetplattform change.org bis zum frühen Dienstagabend knapp 11000 Unterstützer für die Sache der Schüler und Lehrer erbracht. Aus aus der Politik kamen bereits vielfältige Bekenntnisse, die Schule als wichtige Bildungseinrichtung in Rheinland-Pfalz mit großer Bedeutung auch für das benachbarte Nordrhein-Westfalen retten zu wollen.