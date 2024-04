Plus Ahrtal

Rotweinwanderweg aufgewertet: Neue Panoramatafeln erklären das Ahrtal

i Meike Carll (links) und Simone Breuer vom Ahrtal-Tourismus an der neuen Panoramatafel für Bad Neuenahr. Foto: Max Harrus

Am Rotweinwanderweg zwischen Bad Bodendorf und Marienthal finden Wanderfans jetzt neue Panoramatafeln. Die insgesamt neun großformatigen Tafeln präsentieren in einem frischen Design zahlreiche Sehenswürdigkeiten und weitere interessante Punkte, die vom jeweiligen Standort aus zu sehen sind. Zu entdecken sind sie in Marienthal, Walporzheim, Ahrweiler, Bad Neuenahr, Heppingen, Heimersheim, Lohrsdorf, Bad Bodendorf und am Bahnhaltepunkt Bad Bodendorf.