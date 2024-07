Rollerfahrer von Zug erfasst: 62-Jähriger stirbt nach Unfall

Tödlicher Unfall an einem Bahnübergang in Burgbrohl. Für einen 62-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 62-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag in Burgbrohl von einem Zug der Brohltalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr an einem mit Andreaskreuz und Lichtzeichenanlage beschilderten Bahnübergang. Trotz eingeleiteter Reanimation durch den Rettungsdienst und den eingeflogenen Notarzt starb der Rollerfahrer an seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei Remagen hat in die Ermittlungen zur Unfallursache einen Gutachter und das spezialisierte Unfallteam des Polizeipräsidiums Koblenz eingebunden. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern derzeit noch an. Zur Bergung des Fahrers und zur Absperrung des Unfallortes war die Freiwillige Feuerwehr Burgbrohl im Einsatz. red