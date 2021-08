Rollende Arztpraxen helfen Patienten: Medibus stellt ambulante Versorgung sicher

Vor fünf Wochen kam das verheerende Hochwasser. Im Ahrtal sind auch viele Arztpraxen betroffen. Mit dem DB Medibus haben die Deutsche Bahn (DB) und die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) ein Angebot geschaffen, um die ambulante Versorgung am Ort zu unterstützen. Seit dem 25. Juli öffnet die mobile Arztpraxis laut Pressemitteilung am Bahnhof Bad Neuenahr täglich ihre Türen.

Der Andrang ist groß im Medibus am Bahnhof der Kreisstadt: Die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Teams versorgen Wunden, stellen Rezepte aus und impfen gegen Tetanus und Hepatitis. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt der Leiter der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Bad Neuenahr-Ahrweiler, Dr. Stephan Heinen. „Gerade auf dieser Seite der Ahr wohnen viele ältere Menschen, die dankbar für die kurzen Wege sind.“

Denn zahlreiche Praxen in dem von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiet können ihre Patientinnen und Patienten zurzeit nicht in gewohnter Form versorgen. Die Ärztliche Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Maria Hilf hat ihre Öffnungszeiten erweitert. Da die Brücke über die Ahr jedoch zerstört wurde, konnten die Menschen, die auf der Nordseite der Ahr leben, dieses Angebot nicht nutzen. Hier stellt der DB Medibus, der täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist, eine große Hilfe in der ambulanten Versorgung dar.

Als innovative Lösung zur Verbesserung medizinischer Infrastruktur im ländlichen Raum gestartet, bewährt sich der DB Medibus als komplett ausgestattete Arztpraxis in dem vom Hochwasser betroffenen Gebiet. „Die Menschen brauchen schnelle Unterstützung, um ihren schwierigen Alltag meistern zu können. Wenn jetzt dringend benötigte Anlaufpunkte im Katastrophengebiet fehlen, dann sind wir gern zur Stelle und helfen. Idee und Umsetzung dieses Sondereinsatzes kamen aus dem Team unserer Mitarbeitenden. Darauf bin ich sehr stolz“, sagt Frank Klingenhöfer, Vorstand DB Regio Bus.

In Zusammenarbeit mit der KV RLP und den Ärzten wurde die Idee schnell in die Tat umgesetzt. „Der Medibus ist ein wichtiges Angebot für die Menschen am Ort“, sagt Dr. Peter Heinz, Vorsitzender des Vorstands der KV RLP. „So kommt die ärztliche Versorgung direkt zu den Betroffenen – einfach und praktikabel. Im Namen unserer Mitglieder und den Patientinnen und Patienten danke ich der Deutschen Bahn, dass wir dieses Angebot unentgeltlich nutzen dürfen.“ In Bad Neuenahr können die Menschen Sprechstunden des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Medibus bis mindestens Ende August nutzen. Ein weiterer Medibus war in der Gemeinde Lind im Einsatz. Hier stand die psychotherapeutische Betreuung von Patientinnen und Patienten im Fokus.