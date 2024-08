Rolf Deißler (FDP): Bei regionalen Problemen im Ahrtal den Blick aufs große Ganze

Der Wiederaufbau der Stadt steht natürlich auch für Rolf Deißler an erster Stelle. Aber auch andere Maßnahmen dürfe man nicht vergessen. So zum Beispiel die Unterstraße in Bad Neuenahr, die zum Ärger der Anwohner bereits seit vier Jahren eine Baustelle sei und es nicht sichtbar vorwärts ginge. Foto: Jochen Tarrach