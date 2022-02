Rolandseck: Ein Verletzter bei Fähr-Unfall

Bei einem Zusammenstoß der Fähre zwischen Rolandseck und Bad Honnef mit einem talfahrenden Tankmotorschiff am frühen Freitagmorgen ist eine Person leicht verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurden drei Fahrzeuge auf der Fähre beschädigt.

Das teilt Klaus Schniering, Pressesprecher der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz, auf RZ-Anfrage mit. Die Kollision ereignete sich gegen 6.50 Uhr, als die Fähre von Bad Honnef in Richtung Rolandseck unterwegs war. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Fähre an der Rampe, das Tankmotorschiff an der Längstseite. Der Fährbetrieb zwischen Bad Honnef und Rolandseck ist bis auf Weiteres eingestellt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist Schniering zufolge derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Erst im vergangenen November hatte sich auf der Verbindung zwischen Rolandseck und Bad Honnef eine Kollision zwischen der Fähre und einem Schiff ereignet. Damals wurden laut Polizei sechs Menschen leicht verletzt. sm