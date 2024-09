Plus Bad Breisig Römerthermen vor zweiter Sanierungswelle: Bad Breisig investiert weitere Millionen Von Christian Koniecki i Nachdem im ersten Sanierungsschritt die Schwimmbadtechnik der Römerthermen im Mittelpunkt stand, werden jetzt Dach, Fenster und Fassade rundum erneuert. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Auch wenn sich der eine oder andere Besucher schon beschwert haben soll, weil man nichts von einer Sanierung der Römerthermen sehen kann: Die Generalsanierung des beliebten Thermalbades schreitet weiter voran. Lesezeit: 2 Minuten

Gut 4 Millionen Euro sind in den ersten Abschnitt geflossen, bei dem vor allen Dingen die Schwimmbadtechnik auf einen auch energetisch zeitgemäßen Stand gebracht wurde. In einem weiteren Sanierungsschritt soll jetzt vorrangig die Gebäudehülle verbessert werden. Fassade, Glasflächen und Dach sollen am Ende den Effizienzstandard 70 erreichen – also etwa ...