Die Stadt Bad Breisig hat Millionen Schulden. Kann sie sich da noch ein Thermalschwimmbad mit Sauna und Fitnesscenter leisten, das in der Vergangenheit einen jährlichen Zuschussbedarf von einer runden Million Euro hatte? Der Rat der Kurstadt am Rhein hat am Mittwochabend diese Frage mit einem letztlich klaren Ja beantwortet.