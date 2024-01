Ringener Wendböggele feiern ausgelassen Karneval: Prunksitzung war ein voller Erfolg

Unter dem Motto „Back to the 90s“ war der neu einstudierte Gardetanz einer der Höhepunkte der Kappensitzung. Foto: DK

In der 38. Session der Ringener Wendböggele standen die vier Tanzgruppen der KG mit 72 Tänzern ganz im Fokus des Sessionsmottos „Häste Lust met mir ze fleje? Dohin, wo die Stääne danze“.Ohne Scheu nahmen die kleinsten, die 26 Sternchen der Wendböggele, ihre Rolle als „Icebreaker“ als erste Gruppe an und begeisterten mit ihrem Können das Publikum. Die im Anschluss aufgetretenen „Sterne“, eine stolze Gruppe mit 23 Tänzern, brachte das närrische Volk zu Applausstürmen, und nicht unverdient wurde zu diesem frühen Zeitpunkt bereits die zweite Rakete gezündet. Spätestens nach dem blau-weißen Programm der Schinnebröder mit ihrem Spielmannszug, der tanzenden Reihe und ihrem Tanzpaar waren die Jecken, zu denen auch Ingo Derz stellvertretend für den Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem sowie Ortsvorsteher Lothar Barth mit Begleitung gehörten, voll in Fahrt. Damit war das „Warm-Up“ abgeschlossen und die Jecken schauten erwartungsvoll auf das nachfolgende Programm.

„Samba-Perlen“ rockten auf der Bühne

Das Männerballett Ringener Perlen, als fester Bestandteil des Ringener Karnevals, rockten die Bühne als „Samba-Perlen“. Mit der Juniorgarde der Wendböggele ging es Schlag auf Schlag weiter. Die seit 2011 bestehenden Ahrtalente heizten dem jecken Volk mit fetziger Fastelovendmusik ein, bevor die Garde der KG ihren diesjährigen Tanz stolz präsentierte und die Stimmung des Publikums zum Kochen brachte. Die Forderung nach einer Zugabe wurde umgehend erfühlt.

Nicht fehlen durften die Freunde aus Nierendorf mit ihrer Dorfgarde und den Funken. Und was wäre eine Prunksitzung ohne die Lachmuskeln zu strapazieren? Dies gelang Jürgen und Horst, alias Jürgen Krämer, bekannt als eine der kurzweiligsten Bauchrednershows der Region, durchaus. Die Remagener Twirling Sticks, eine Tanz- und Showtanzgruppe, begeisterte alle mit ihrem diesjährigen Motto „Midnight Magic“, bevor die Bachemer Merle, die gemischte Showtanzgruppe der KG Rot-Weiß Bachem, den Saal wieder zu brodeln brachte.

„Back to the 90s“ während der Prunksitzung

Ein weiterer Höhepunkt der Prunksitzung war der neu einstudierte Showtanz der Garde. Unter dem Motto „Back to the 90s“ wurde der Ringener Gürzenich in ein Tollhaus verwandelt und die Gäste waren nicht mehr auf den Stühlen zu halten. Den krönenden Abschluss bildete die 2014 ins Leben gerufene Musikband „De Flönz“. Es wurde auf dem Höhepunkt der Stimmung viel getanzt und mitgesungen. Mit dem Abschlusssong „Unser Stammbaum“ von den Bläck Föss hatte die Band den Nerv der Zeit getroffen und den Abend zu einem stimmungsvollen Abschluss für das Team Wendböggele und das Publikum gemacht. Nun freuen sich die Wendböggele auf den Zoch in Ringen am 11. Februar. red