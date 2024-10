Plus Adenau

Rias Fundgrube: Unbekannte laden Müll vor Adenauer Secondhandladen ab

i Kein Durchkommen: Unbekannte hatten in der vergangenen Woche den Eingang des Adenauer Secondhandladens mit Kleiderspenden vollgestellt. Viele Dinge in den Säcken und Kisten waren unbrauchbar und mussten vom Ladenteam entsorgt werden. Foto: Ria Braun

Der Donnerstagmorgen in der vergangenen Woche wird Ria Braun wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Gegen 9 Uhr morgens hatte die Initiatorin und Namensgeberin des Adenauer Secondhandladens „Rias Fundgrube“ (Fundgrube) erfahren, dass der Eingang zum Geschäft an der Kollengasse durch mehrere Pappkartons und Müllsäcke versperrt war.