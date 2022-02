Die Eigentümer der Rhodius-Schleifwerkzeuge in Burgbrohl haben am 3. Februar einen Eigentümerwechsel an die indische Cumi-Gruppe veröffentlicht. Der soll für Ende März 2022 vollzogen sein (die RZ berichtete). Für die Arbeitnehmer, den Betriebsrat und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) kam diese Mitteilung überraschend, wie sie schildern.