Rheinradweg: FDP begrüßt Ausbau

Rhein

Die FDP setzt sich nach eigenen Angaben schon länger für den Ausbau des Radwegenetzes, speziell für eine Pendlerradroute und eine Verbesserung des Rheinradweges in Bad Breisig, ein. Die Liberalen freuen sich, dass die Sanierung nun an Fahrt aufnimmt. Zuvor hatte die VG Bad Breisig mitgeteilt, dass für die Sanierung inklusive Verbreiterung des Radwegs auf drei Meter zwischen Breisig und Sinzig auf einer Länge von 3,6 Kilometern eine Förderung von 90 Prozent in Aussicht gestellt wurde. Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von 2 Millionen sind das circa 1,8 Millionen Euro.