„Rheinpromenade – Rheinufer – Rheinallee“: Neue Schau widmet sich Breisiger Prachtmeile

Von Silke Müller

i Zahlreiche Fotos und vieles mehr lassen die Besucher im Stadtmuseum in die Geschichte der Breisiger Prachtmeile eintauchen. Konzipiert hat die Ausstellung „Rheinpromenade – Rheinufer – Rheinallee“ und auch ein Begleitheft dazu Et Schimmelche Franz Gert Hammes. Foto: Silke Müller

Wie hat die Stadt Bad Breisig früher einmal ausgesehen? Das will Franz Gert Hammes – in der Quellenstadt besser bekannt als Et Schimmelche – in Fotoausstellungen erlebbar machen. Und das Straße für Straße. Nachdem er im vergangenen Jahr die Biergasse in den Blick gerückt hat, können Besucher ab Samstag in die Geschichte des Rheinufers eintauchen.