Remagen/Köln

Aus der Not das Beste machen – das tun zurzeit angesichts des Corona bedingten Kontaktverbots zahlreiche Künstler und veranstalten Wohnzimmerauftritte via Internet. So auch Jörg Paul Weber, der getreu dem siebten Paragrafen des Kölschen Grundgesetzes „Wat wellste maache“ der Krise die Stirn bot und anstelle seines geplanten Auftritts in der Rheinhalle die eigenen vier Wände in Köln wählte, um seinem Publikum nahe zu sein.