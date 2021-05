Die Sanierung des Thermalfreibads in Bad Bodendorf, der Bau der beiden Kindergärten und des neuen Feuerwehrgerätehauses: Die Stadt Sinzig hat so einige teure Projekte vor der Brust. Und das geht ins Geld, was wiederum Konsequenzen hat – etwa für den Vereins- und Schulsport in der Barbarossastadt?