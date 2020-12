Remagen-Kripp

Mit dem nun auch offiziell eingeweihten 1,8 Millionen Euro teuren Hilfeleistungslöschboot HLB Rhein-Ahr verfügt die Feuerwehr Remagen über ein hoch technisiertes Hilfsmittel, das für die Sicherheit auf dem Rhein als der wichtigsten Bundeswasserstraße Deutschlands einen Quantensprung bedeutet. So formulierte es Innenminister Roger Lewentz bei der Taufe am Liegeplatz des Hochleistungsbootes am Steiger der Rheinfähre Linz-Kripp am Rheinkilometer 630 im Beisein zahlreicher Vertreter der Blaulichtfamilie.