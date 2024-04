Plus Bonn

Rhein in Flammen in Bonn: Mehr öko und nachhaltiger

i Freuen sich auf Rhein in Flammen vom 3. bis 5. Mai (von links): T+C-Geschäftsführer Udo Schäfer, Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Yannick Fugenzi von der RiF Bonn GmbH und Carsten Sperling von den Bürgerdiensten. Foto: Bundesstadt Bonn/Sascha Engst

Mit „Rhein in Flammen in Bonn und am Siebengebirge“ von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Mai, startet Bonn wieder in die Open-Air-Saison. Stadt Bonn, Tourismus und Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und die Rhein-in-Flammen (RiF)-Bonn-GmbH haben jetzt ihre Planungen für die Landveranstaltung in der Bonner Rheinaue, das Feuerwerk und den Schiffskonvoi vorgestellt.