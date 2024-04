Plus Bonn

Rhein in Flammen in Bonn: Besser mit dem Zug zum Spektakel

i Am ersten Maiwochenende steht Bonn wieder ganz im Zeichen der Großveranstaltung Rhein in Flammen. Foto: Stadt Bonn/Dominik Ketz

Zu „Rhein in Flammen in Bonn und am Siebengebirge“ vom 3. bis zum 5. Mai werden wieder viele Tausend Besucher erwartet. Auf beiden Rheinseiten werden rund um die Rheinaue aus Sicherheitsgründen wieder Straßen gesperrt. Die Zahl der Parkplätze ist begrenzt, deshalb empfiehlt die Bundesstadt die An- und Abreise mit Bussen, Bahnen, Fahrrad oder zu Fuß.