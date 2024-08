Plus Kreis Ahrweiler/Region Rezension zum neuen Kriminalroman von Angelica Netz: Wenn ein Mordfall ungesühnt bleibt Von Celina de Cuveland i Das Cover zeigt ein altes Foto des Andernacher Hofgutes "Burger-Haus". Foto: Celina de Cuveland Recherche und Neugierde liegen Journalisten im Blut. Insofern ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass Angelica Netz, die lange beim öffentlich-rechtlichen Hörfunk tätig war, nun ein Buch veröffentlicht hat, in dem es um eine Recherche beziehungsweise eine Ermittlung geht. Zwar eine kriminalpolizeiliche, aber häufig sind die Metiers ja dicht beieinander. Lesezeit: 4 Minuten

Netz ist es in ihrem ersten Kriminalroman „Schuld ohne Sühne“ gelungen, den Leser mitzunehmen auf eine spannende Recherchereise zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und in die 1970er-Jahre. Im Mittelpunkt ihres Romans stehen die Burgerhaus-Morde, ein realer historischer Kriminalfall, der sich am 1. April 1946 in ebenjenem Hofgut ...