Plus Grafschaft/Region Rezension zu Regionalkrimi von Autor aus der Grafschaft: Wie Zippo Zerlett einen Mordfall löst Von Celina de Cuveland i Redakteurin Celina de Cuveland hat sich durch den Regionalkrimi „Eifeler Eibenlikör“ gelesen, mal schmunzelnd, mal gespannt, mal geduldig. Fotos: Celina de Cuveland Foto: de Cuveland Celina Ein Likörchen in Ehren kann niemand verwehren. Aber Vorsicht ... Der Krimititel „Eifeler Eibenlikör“ lässt bereits ahnen, dass der süße Genuss aus den kleinen Gläsern verhängnisvoll sein kann. Autor Hans-Peter Pracht aus der Grafschaft hat für seinen Regionalkrimi die besten Zutaten zusammengemischt: Geld, Eifersucht und Intrigen, Verkleidungen, Verwechslungen und Verdächtigungen. Und doch ist unsere Redakteurin nicht ganz überzeugt. Lesezeit: 3 Minuten

Ort der Handlung: das Schloss Wachendorf und die Region in und um Euskirchen unweit des Kreises Ahrweiler. Nach einer Gruselveranstaltung im Schloss mit lokaler Prominenz wird ein zwielichtiger Immobilienmakler tot in einem Dekosarg aufgefunden. Die Diagnose: Mord. Kleine Sticheleien unter Kollegen „Ich fass es nicht. Ein alter Bekannter, und so ungewöhnlich friedlich“, ...