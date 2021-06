Altenahr Rettungshubschrauber im Einsatz: Wanderer von Engelsley abgestürzt Ein Wanderer ist aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagnachmittag im Bereich Engelsley in Altenahr von einem steilen Wanderpfad abgestürzt. Wie Frank Linnarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr, berichtet, hat sich das Unfallopfer dabei schwer verletzt.

Die Feuerwehr und die Einsatzgruppe „Absturzsicherung“ erreichten die Unfallstelle mit einem Spezialgerät über den Klettergrad zu Fuß. Der Wanderer wurde erstversorgt, anschließend mittels Halteseilen gesichert und dann in einem Rettungshubschrauber der Bundeswehr mit Außenwinde hinab zum Parkplatz am Winzerverein gebracht. Dort wartete ein Rettungswagen, der den Mann in ein Krankenhaus transportierte. Neben der Gruppe „Absturzsicherung“ waren die Feuerwehren Altenahr und Kreuzberg mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften sowie der Rettungsdienst Altenahr im Einsatz. Foto: Feuerwehr Altenahr