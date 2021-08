Was haben eine Badezimmertür, zwei Plastikboxen, Gürtel, Verlängerungskabel, ein Schlauchboot, eine Aluleiter und ein Surfbrett gemeinsam? Sie alle haben in der schicksalshaften Nacht der Flutkatastrophe eine Hauptrolle gespielt und konnten durch das beherzte Eingreifen einiger Helfer eine noch größere Tragödie in Altenburg verhindern. Einer von ihnen ist Mario Liersch. Der 31-Jährige rettete rund 30 Menschen aus ihren Häusern, davon drei aus akuter Lebensgefahr in der Hochwassernacht.