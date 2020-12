Der Schweizer Reto Wittwer (72) gilt als einer der weltweit anerkanntesten Hoteliers im Bereich der Luxushotellerie. Er wurde in eine Züricher Hoteliersfamilie hineingeboren und genoss später eine Ausbildung an der renommierten Hotelfachschule École hôtelière de Lausanne. Sein weiterer Berufsweg führte ihn in zahlreiche weitere namhafte Hotels und Unternehmensgruppen, in denen er Karriere machte.