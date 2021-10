Resolution im Brohltal und am Rhein: Mehr Hochwasserschutz gefordert

An der Mündung des Brohlbachs in den Rhein am Rand der Ortsgemeinde Brohl-Lützing kamen am Samstagnachmittag Bürgermeister, Vertreter kommunaler Räte und interessierte Bürger aus den Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal zusammen, um einer gemeinsamen Resolution Nachdruck zu verleihen. Die Eingabe geht an die Bundesregierung, die rheinland-pfälzische Landesregierung, den Deutschen Bundestag und den Landtag von Rheinland-Pfalz. Gefordert wird der Schutz der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens der Bevölkerung vor möglichen Flutwellen im Brohl- und Vinxtbachtal.