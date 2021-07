Das ist nun wirklich ärgerlich: Da hat man sich ein schönes neues Gerät gekauft, hat sich an die Handhabung gewöhnt, und kaum ist die Garantiezeit um, da ist es auch schon kaputt. Was ist zu tun, wegwerfen? Das ist mit Sicherheit der schlechteste Weg, denn da gibt es doch seit gut drei Jahren im Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in der Weststraße in Bad Neuenahr den Reparatur-Treff mit Frank Kühnel, und der bekommt mit seinen Mitstreitern alles wieder hin.