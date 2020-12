Adenau

An der Fassade bröckelt der Putz, im Keller ist der Boden feucht, die Bäder und Küchen bestechen mit Grün- und Brauntönen der Siebzigerjahre, eine komplette Etage ist fast ungenutzt: Die Komturei in Adenau ist in die Jahre gekommen. Ihre letzte Renovierung wurde 1976 abgeschlossen, wie es auf der Tafel am Eingang des Gebäudes im Zentrum von Adenau zu lesen ist. Doch bald muss die Tafel um ein neues Renovierungsdatum ergänzt werden. Das Konzept dafür hat die Stadt schon. Bürgermeister Arnold Hoffmann führt durch Räume und Geschichte der Komturei und zeigt, was geplant ist.