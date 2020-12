Grafschaft

Wer wird künftig im Chefsessel des Ringener Rathauses Platz nehmen? Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters, dessen Amtszeit am 31. Januar 2021 endet, ist ausgeschrieben. Bis zum 30. März können Bewerber ihre Unterlagen für die Wahl am 7. Juni einreichen – als Einzelbewerber oder auf Vorschlag einer Partei oder Wählergruppe. Mindestens ein Wahlvorschlag liegt bereits vor: Die CDU will dem amtierenden Bürgermeister Achim Juchem zu einer dritten Amtszeit verhelfen. Doch wie sieht es bei SPD, FWG, Bündnis 90/Die Grünen und FDP aus? Die RZ hat nachgefragt.