Antweiler

Das Naturschutzgroßprojekt „Obere Ahr-Hocheifel“ nimmt eine wichtige Etappe in der Umsetzungsphase. Der Kreis- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag von Landrat Jürgen Pföhler die Auftragsvergabe für die Durchführung wichtiger Wasserbaumaßnahmen an der Ahr sowie die Renaturierung zweier ehemaliger Angelteiche am Dreis- und am Eichenbach beschlossen. Die Arbeiten sollen bereits Mitte September beginnen, schreibt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.