Remagens neuer Ortsvorsteher: Wer ist Jan Doemen? Von Christian Koniecki i Der 32-jährige Jan Doemen hat sich für seine Zeit als Ortsvorsteher von Remagen viel vorgenommen. Foto: Christian Koniecki Von null auf hundert. so könnte man die kommunalpolitische Karriere des jungen Remageners Jan Doemen kurz umschreiben. Obwohl bislang kaum in Erscheinung getreten, hat der die Wahl zum Ortsvorsteher von Remagen gewonnen. Wer ist dieser Jan Doemen? Lesezeit: 2 Minuten

Ein wenig überrascht über seinen Wahlerfolg scheint der 32-jährige Jan Doemen noch zu sein – immerhin war er in den vergangenen 13 Jahren höchstens mal an Wochenenden in seiner Heimatstadt. Kommunalpolitisch ist er ein bisher unbeschriebenes Blatt. Kein Wunder, denn während seiner Laufbahn als Bundeswehroffizier war er zunächst in Idar-Oberstein ...