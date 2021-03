Remagener Stadtrat macht Weg frei: Sonnenstrom für das Freibad

Der Stadtrat von Remagen hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für den Bau einer Fotovoltaikanlage vor dem Freibad frei gemacht. Ursprünglich sollte eine solche Anlage auf dem Dach des benachbarten Schulzentrums installiert werden. Eine genauere Untersuchung hatte aber ergeben, dass dieser Standort unwirtschaftlich wäre (die RZ berichtete). Nun also soll der Fahrradabstellplatz neben dem Eingang des Remagener Bades überdacht werden. Neben dem Schutz für die Räder dient die Dachkonstruktion auch der Aufnahme der Solarpanel, die die Elektrizität gleich in den benachbarten Technikraum des Bades liefern können und so die Energiekosten senken helfen. Auch die Kombination mit Ladestationen für E-Bikes oder vielleicht sogar für Elektroautos soll in diesem Zusammenhang geprüft werden.