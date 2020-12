Remagen: Stadtrat bremst Pläne für den Unkelbach

Remagen

Die jüngste Sitzung des Stadtrats von Remagen vom Montag dürfte als eine besondere in die Geschichte der Stadt eingehen, und das nicht nur, weil sie rund fünf Stunden dauerte: Es war die erste Onlinestadtratssitzung, die als Videokonferenz stattfand – inklusive einiger technischer Probleme, Unzulänglichkeiten und missverstandener Fragestellungen bei Abstimmungen mit nachträglichen Korrekturen. Es gab jede Menge unterschwellige und offen geäußerte Kritik am Bürgermeister und seiner Verwaltung, ein neuer Haushalt wurde verabschiedet, der in Corona-Zeiten dann doch überraschend positiv ausfallen soll, das umstrittene Renaturierungsprojekt am Unkelbach erhielt einen Dämpfer, und der ohnehin schon bunte Stadtrat hat jetzt noch eine neue Fraktion aus zwei ehemaligen CDU-Mitgliedern, die ihrer Partei den Rücken gekehrt haben.