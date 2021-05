Remagen: Erbe der Römer soll sichtbarer werden

Die Römerstadt Remagen will ihr römisches Erbe im Stadtbild künftig deutlich sichtbarer machen – und noch viel mehr. Anlass dafür ist die voraussichtlich unmittelbar bevorstehende Anerkennung des Niedergermanischen Limes zwischen Remagen und Rotterdam als Unesco-Weltkulturerbe. Um nun finanzielle Unterstützung für die dafür notwendigen Projekte in der Stadt zu bekommen, hatte man sich schon zuvor um die Aufnahme in das rheinland-pfälzische Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ beworben. Mit Erfolg.