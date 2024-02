Remagen

Remagen bekennt Farbe: Hunderte demonstrieren für Frieden und Demokratie

Hunderte sind am Samstag dem Aufruf des Bündnisses für Frieden und Demokratie gefolgt, sich an einer einer Kundgebung und Infoveranstaltung in der Remagener Innenstadt zu beteiligen. Das Motto lautete „Remagen bekennt Farbe“.