Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mit ihrem Haushalt 2021 startete die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zwar was später als in den Vorjahren ins neue Haushaltsjahr, gleichwohl voller Optimismus. Das spiegelte sich in den Stellungnahmen der Vorsitzenden der großen Ratsfraktionen durchgehend wider. Und das, obwohl Rekordausgaben und eine Neuverschuldung von 9,5 Millionen Euro geplant sind.