Kreis Ahrweiler/Bonn

„Wohin in den Ferien“ ist das Motto unserer Serie für Daheimgebliebene. Statt Klassikern wie Zoo und Freizeitparks haben wir uns nach eher ausgefallen Zielen im Umkreis von Bonn und Köln umgeschaut: Mit diesem Ausflugstipp tauchen wir ab in die Welt der Technik. Es geht nämlich ins Deutsche Museum in Bonn.