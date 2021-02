Auch wenn in Zeiten der Pandemie die Parkplatzsuche in Ahrweiler derzeit kein Problem ist – es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Gerade mit Blick auf die Landesgartenschau 2022 machen die Freien Wähler in der Stadt Druck und wollen mehr Fläche für den ruhenden Verkehr. Unterstützung für ihre Vorschläge bekommen sie von der Ahrweiler Werbegemeinschaft.