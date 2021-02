Reha-Kliniken: Wird in der Pandemie Patient zum Sicherheitsrisiko?

Eigentlich war die Patientin aus Nordrhein-Westfalen sehr angetan von der Therapie in der orthopädischen Fachklinik Kurköln, die einen guten Ruf hat. Doch ihre Reha in Bad Neuenahr endete abrupt, als sie positiv auf Corona getestet wurde. Sie habe sich hier angesteckt, sagt sie. Wurden die Hygienemaßnahmen zu lax gehandhabt, wie sie behauptet? „Das größte Risiko sind unvernünftige Patienten“, so Rainer Ziegler, Geschäftsführer der Kliniken Bad Neuenahr GmbH. Er und der geschäftsführende Gesellschafter, Günter Kill, sprechen offen darüber, mit welchen Herausforderungen die Pandemie Einrichtungen wie Reha-Kliniken konfrontiert.