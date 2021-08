Reha an der Ahr? Wie Kliniken ihre Zukunft sehen

Bad Neuenahr zählt zu den besten Kurorten Deutschlands. Diese Schlagzeile bescherte ein Nachrichtenmagazin dem Heilbad Anfang 2020 das dritte Jahr in Folge große Aufmerksamkeit. Die Kliniken haben einen guten Ruf und generieren rund 40 Prozent der Übernachtungen in der Kreisstadt. Jetzt hat die Flutkatastrophe den Häusern, die in der ersten und damit prominenten Reihe an der Ahr stehen, gewaltige Schäden verursacht. Auch viele Mitarbeiter sind privat betroffen, müssen gehalten werden. Werden die Leuchttürme der Gesundheitswirtschaft in der Kreisstadt am Standort bleiben? Es gibt positive Signale.