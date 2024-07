Plus Bad Neuenahr

Regionale Kulinarik lockt in Bad Neuenahr: Weinstube am Bethel Hotel wieder geöffnet

i Freuen sich auf eine erfolgreiche Wiedereröffnung der Weinstube am Bethel Zum Weinberg (von links): Franz-Josef Pelzer, Inklusionsberater im Bethel Hotel, Kevin Klaar, Anja Schmieder (Leiterin der Weinstube), und Heike Pelzer, Geschäftsführerin des Bethel Hotels Zum Weinberg. Foto: Claudia Voß

Mit einer kulinarischen Wiedereröffnung startet der August an diesem Donnerstag in Bad Neuenahr. Denn wo bis vor wenigen Tagen noch gähnende Leere herrschte, haben Gäste künftig in der inklusiven Weinstube des Bad Neuenahrer Bethel Hotels Zum Weinberg Gelegenheit, Weine des Ahrtals zu kosten und sich mit regionalen süßen und herzhaften Spezialitäten verwöhnen zu lassen.