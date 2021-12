Regionale Baukultur im Fokus: Was ein Stadtplaner für den Wiederaufbau im Ahrtal empfiehlt

Attraktiv, ansprechend und nachhaltig soll er sein, der Wiederaufbau im Ahrtal. Wie präsentiert sich das Ahrtal in fünf Jahren? Dafür werden jetzt die Weichen gestellt. Die Wissenswerkstatt der Bürgerinitiative „Lebenswerte Stadt“ hatte mit Michael Stojan einen Fachmann zum Thema regionale Baukultur bei einem Zoom-Treffen zu Gast. In der anschließenden Diskussion zeichnete sich auch ein Dilemma ab. Denn betroffene Bauherren haben momentan andere Sorgen, als sich mit Baustilen, Architektur und Gestaltung zu beschäftigen. Sie wollen so schnell wie möglich ihr Haus wiederaufbauen.