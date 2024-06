Plus Bad Neuenahr

Regionalbeirat der IHK gibt Impulse in Bad Neuenahr: Handwerk hat besonderes Interesse am Wiederaufbau

Von Jochen Tarrach

i Besonderes Interesse fanden beim Treffen der IHK im Steigenberger Kurhotel die Ausführungen von Stefan Schmitt vom Projektbüro Ahrtal des Landesbetriebes Mobilität (LBM) zum weiteren Vorgehen an der Engstelle der Ahr am Heimersheimer Bahnhofsseite. Foto: Jochen Tarrach

Marode Brücken in der Region Koblenz, wie zum Beispiel an der A 61 die Moseltalbrücke und im Ahrkreis auch die sanierungsbedürftige Ahrtalbrücke. Da werde in Zukunft noch einiges die Mobilität behindern und lasse den Weiterbau der A 1 zur Versorgung der Region immer dringlicher werden. Das erklärte der Vizepräsident der IHK Koblenz und Vorsitzender des Regionalbeirates Kreis Ahrweiler, Jörg Schäfer, in Bad Neuenahr. „Da kommt noch einiges auf uns zu“, erklärte Schäfer.