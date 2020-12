Kreis Ahrweiler

Statt 900 kleiner Pfarreien sollte es nur noch 35 geben, die bisherigen Dekanate sollten in den künftigen Großpfarreien aufgehen: So sah es die Reform im Bistum Trier vor. Vor einer Woche dann der Paukenschlag: Der Vatikan hat die bereits in Umsetzung befindlichen Pläne gestoppt. Die Schockwellen dieses Vetos aus Rom reichen bis in den Kreis Ahrweiler.