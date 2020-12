Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wer an einem normalen Wochentag aus dem Umland mit dem Pkw in die Kreisstadt fährt, wird besonders in der Nähe des Parkplatzes „City-Ost“ in Bad Neuenahr in seinem Auto fast einen Drehwurm bekommen, ehe er einen Parkplatz findet, um dann den Rest autofrei zu Fuß in die Innenstadt zu gehen. Das soll sich dauerhaft, spätestens aber zur Landesgartenschau 2022, ändern.