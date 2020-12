Kreisstadt

Was wird aus Apollinaris? Nach der Ankündigung von Coca-Cola, die Marke aus dem Handel zu nehmen und mehr als 80 Arbeitsplätze in Bad Neuenahr abzubauen, wächst die Sorge um die einstige „Queen of Table Waters“ in der Stadt. Bürgermeister Guido Orthen und die SPD in der Kreisstadt erklären unisono ihr Unverständnis über die Entscheidung in der Berliner Konzernzentrale von Coca-Cola Europa.