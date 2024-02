Die närrischen „Wiever mit Hätz“ sind längst wieder vom grassierenden „Bazillus Karnevalis“ infiziert. An Weiberdonnerstag hat man wieder die jecke Möhnenschar auf die Grafschaft losgelassen. Es ging ratzfatz: Springe, singe und laache, die typischen Symptome für den schnell übergreifenden Erreger in der fünften Jahreszeit, was dem Regierungssitz an der Ahrtalstraße in Ringen ohne nennenswerte Gegenwehr gefallen hatte.