Es war nicht nur das größte und spannendste Projekt der vergangenen Jahre, sondern auch das am meisten diskutierte: Die Landesgartenschau 2022, später 2023. Doch seit der großen Flutwelle am 15. Juli hört man so gut wie nichts mehr davon. Was geschieht nun mit der Landesgartenschau und den zahlreichen halb fertigen Prestigeprojekten? Wird nochmals verschoben, verkleinert oder ganz abgesagt?