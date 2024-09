Plus Schalkenbach

Rat diskutiert über Vorranggebiete: Windkraftanlagen sind in Schalkenbach ein Reizthema

Von Hans-Josef Schneider

i Das Thema Windkraft beschäftigte den Rat in Schalkenbach. Im Gespräch sind Anlagen im Bereich Grünbusch und Buchenberg. Foto: dpa/Jens Büttner

Wenn in Schalkenbach in der Tagesordnung einer Ratssitzung das Thema Windkraft auftaucht, kann man davon ausgehen, dass sich der Besucherandrang in einem gut gefüllten Tagungsraum in der Jägersberghalle niederschlägt. So war es auch bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums.